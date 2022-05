Ispirazione F1 per Chanel Cruise a Monte-Carlo

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Sfilata a Monte-Carlo densa di ricordi e ispirazioni legate alla storia del Principato di Monaco e alla famiglia dei principi Grimaldi, come le gare di Formula1 e le spiagge dorate della città monegasca, per la nuova collezione Chanel Cruise Primavera/Estate 2022 disegnata da Virginie Viard. "Monaco per me è soprattutto una questione di sentimenti, di emozioni e ricordi legati a Karl (Lagerfeld), Caroline, Charlotte (Casiraghi)" spiega Virginie Viard. "Da molto tempo sapevo che avremmo organizzato una sfilata qui, e più precisamente al Beach Hotel. Inoltre Karl lo sognava. Da questa magnifica location si intravede la sua villa, La Vigie. Non dimenticherò mai i tempi passati in questi luoghi: terrazzi e balconi, grandi ombrelloni, cesti di fiori, tanta bellezza". I trailer della collezione Chanel Cruise Primavera/Estate, diretti da Sofia e Roman Coppola, mettono in scena un gruppo di ragazze pronte a godersi le vacanze con gite in barca, bagni in mare o sport motoristici. (ANSA).