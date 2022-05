(ANSA) - NEW YORK, 05 MAG - Gucci entra nel mondo delle criptovalute: la griffe del gruppo Kering accetterà pagamenti in Bitcoin e altre valute digitali in alcuni dei suoi negozi in Nord America a partire dall'estate. La decisione segna un'importante convalida dei cryptopagamenti da parte di una maison del polo del lusso. I pagamenti saranno fatti con un link inviato via mail al cliente.

Il link conterrà un codice QR che permetterà di pagare dal proprio cripto-portafoglio. I primi negozi Gucci ad accettare criptovalute saranno a New York, Los Angeles, Miami, Atlanta e Las Vegas. Saranno accettati pagamenti in una decina di valute tra cui Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Litecoin, Shiba Inu e Dogecoin, quest'ultima inizialmente nata come uno scherzo. (ANSA).