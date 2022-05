Video di Sofia e Roman Coppola per sfilata Chanel Cruise

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Per la collezione Chanel Cruise domani 5 maggio a Monaco , la direttrice creativa della maison Virginie Viard ha invitato Sofia e Roman Coppola a creare un trailer sotto forma di collage, con l'aiuto dell'attrice e ambasciatrice Chanel, Lyna Khoudri, assieme alle modelle Blesnya Minher, HyunJi Shin, Mariam de Vinzelle e Vivienne Rohner. Il video online sul sito di Chanel dura 45 secondi.

Le immagini d'archivio di Gabrielle Chanel sulla Costa Azzurra si mescolano alla pubblicità delle campagne fotografate da Karl Lagerfeld a Monaco, come tanti ricordi del Principato.

Grace Kelly in abito di tweed, Caroline di Monaco fotografata on the Rock di Helmut Newton o di Andy Warhol, Linda Evangelista e Christy Turlington in paillettes giacche, Charlotte Casiraghi in posa per Inez & Vinoodh. Al ritmo di The Go-Go's, immagini e luoghi emblematici del torrente Monte-Carlo da: La Vigie, la villa di Karl Lagerfeld, il mondo del Grand Prix e l'Hotel Monte-Carlo Beach, dove sarà presentata la collezione. (ANSA).