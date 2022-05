Regina Elisabetta ultima musa dei gioielli Bulgari

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Queen Elizabeth diventa l'ultima musa ispiratrice dei gioielli Bulgari. La maison ha annunciato infatti di aver celebrato i 70 anni del regno della regina Elisabetta II con la realizzazione di un set di alta gioielleria composto da due pezzi unici, dal nome Jubilee Emerald Garden.

L'omaggio alla regina d'Inghilterra e al suo Giubileo di Platino consiste in una parure esclusiva costituita da una tiara e da un orologio di alta gioielleria. Realizzata in oltre 1.500 ore di lavoro da parte di un mastro orafo in collaborazione con un gruppo di cinque artigiani, due dei quali dedicati esclusivamente all'incastonatura manuale delle gemme, la tiara Jubilee Emerald Garden rappresenta un capolavoro di arte orafa.

La creazione è impreziosita da smeraldi e diamanti, montati in una struttura in platino, ad evocare simbolicamente il Giubileo di Platino della Regina. Con il suo design che richiama un bouquet floreale, il punto focale dello straordinario gioiello è un preziosissimo smeraldo di 63.44 ct, proveniente dallo Zambia, inciso con un fiore di loto, che valorizza e sublima la pietra preziosa. Il gioiello è trasformabile da tiara in collana.

L'orologio di alta gioielleria "Divas' Dream" edizione speciale, è stato realizzato in oro bianco con otto smeraldi dello Zambia (circa 18.40 ct), diamanti rotondi taglio brillante e pavé di diamanti montati sulla cassa e sul bracciale, e quadrante con diamanti incastonati a neve (circa 11.40 ct). La realizzazione di questo segnatempo ha coinvolto cinque artigiani, per un totale di 1.000 ore di lavoro. (ANSA).