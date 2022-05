Mostre: gioielli di carta da un'antica arte giapponese

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Ricami e gioielli di carta creati dall'artista Susy Manzo, con l'utilizzo dell'antica tecnica giapponese della "psaligrafia", sono protagonisti della mostra S-composta", ospitata dalla Galleria SpazioCima, a Roma, curata e organizzata da Roberta Cima. Sono circa trenta le opere esposte, tra sculture, abiti, installazioni e gioielli, espressione di rigore leggero, di emotività labile della carta e di meticolosa creatività di Susy Manzo, artista italiana innamorata della cultura giapponese.

S-composta, ultima serie di opere realizzate nell'anno in corso da Susy Manzo, rientra nell'ambito delle "Storie Sospese", progetto aperto del 2016 in cui l'artista indaga la memoria, le emozioni e gli affetti del suo vissuto. In questi recenti lavori, risultato di una meticolosa ricerca di immagini, fotografie e stampe, ritagliate e intagliate con la tecnica del paper cutting e successivamente appuntate su una base di poliplat con piccolissimi chiodini, la fusione tra la figura umana e la natura è sempre più evidente e fondamentale. (ANSA).