Ferragnez conquistano il gala del Met, KK nel vestito di Marilyn

(ANSA) - NEW YORK, 03 MAG - La coppia Ferragnez in doppio Versace conquista il gala del Met, mentre Hillary Clinton torna sul tappeto rosso piu' glamorous del mondo indossando letteralmente i nomi delle grandi donne della storia Usa. Ma e' Kim Kardashian a rubare la scena nell'abito da sirena dentro cui Marilyn Monroe, 60 anni fa, canto' "Happy Birthday, Mr.

President" a JFK. Un colpo di teatro grazie a una dieta killer che in dieci settimane le ha fatto perdere ben otto chili.

E' il primo lunedi' di maggio e a dispetto del Covid che sta rialzando la testa, star, celebrita' e miliardari si sono dati appuntamento sul tappeto rosso del Met per un evento che si ripete con cadenza annuale dal 1948, stavolta in onore della mostra "In America - an Anthology of Fashion" col tema, "Gilded Age and White Tie" per restituire, nelle speranze degli organizzatori Anna Wintour e Tom Ford, eleganza e stile a una serata diventata ai loro occhi quasi una festa in maschera. Alla resa dei conti gli eventi del mondo reale hanno spezzato la magia. Non solo la guerra in Ucraina, evocata al lancio della mostra dall'inviata d'onore, la First Lady Jill Biden, ma il rischio che a giugno la Corte Suprema passi un colpo di spugna sul diritto nazionale all'aborto.

Chiara Ferragni e Fedez erano al Gala per la prima volta insieme, lei vestita Versace vintage dall'ultima collezione del 1997 disegnata da Gianni.

Tanti stilisti italiani sono sfilati sul red carpet: applausi a scena aperta per Pierpaolo Piccioli arrivato con Glenn Close in Valentino Pink e che ha vestito tra gli altri Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz, Jenna Ortega e Sebastian Stan, mentre il marchio della Medusa era dietro i look di Cardi B., Olivia Rodrigo, Maluma, Gigi Hadid e Blake Lively, una delle padrone di casa della serata.

Jared Leto e Alessandro Michele di Gucci sono arrivati vestiti come due gemelli. Gucci ha firmato Awkwafina e Billie Eilish (in linea col tema, sembrava uscita da "Age of Innocence"), mentre Jeremy Scott per Moschino ha disegnato il look "gilded gothic" di Vanessa Hudgens, e Prada alcune del clan Kardashian e il cast del film "Elvis". (ANSA).