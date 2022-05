Papaveri style nella nuova capsule Kenzo disegnata da Nigo

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Papaveri style nella nuova capsule collection di Kenzo disegnata dal nuovo direttore artistico Nigo, quarta e ultima uscita di una serie di capsule in edizione limitata per la Primavera/Estate 2022.

La collezione anticipa la seconda sfilata di Nigo per la maison che verrà presentata a giugno.

La capsule collection finale per la bella stagione rivisita e reitera la stampa a papavero iconica degli archivi di Kenzo Takada. Consapevole del motivo prevalente nella storia del brand, il direttore artistico Nigo, nominato a dirigere la maison nel settembre 2021, ha interpretato il papavero da un punto di vista contemporaneo, applicandolo a due guardaroba di capi archetipici. Disegnati per donna e uomo rispettivamente, entrambi hanno però una natura genderless. Su camicie hawaiane in popelin di cotone e t-shirt rilassate in morbido jersey, il papavero appare da solo come stampa sulla schiena. Un motivo di papavero ripetuto all'infinito è stampato all-over su un'altra camicia hawaiana, con shorts, abbinati in drill di cotone e una gonna in viscosa di cotone. Infine, motivi di singoli papaveri appaiono sulle tasche di una serie di t-shirt, e sulla tasca posteriore di shorts in twill di cotone. Nella palette cromatica, oltre a rosso papavero, la capsule collection è caratterizzata da bianco, nero, blu navy e rosa.

Anticipando il rinnovamento del marchio, le capsule collection Primavera-Estate 2022 incarnano la filosofia alla base del lavoro di Nigo per la maison: un vero e proprio guardaroba del futuro, legato alla saggezza del passato. In omaggio a Kenzo Takada, ogni uscita si sviluppa intorno all'idea degli elementi naturali indissolubilmente legati al retaggio del fondatore. Partendo dalla forma e funzione di questi motivi, Nigo utilizza la sensibilità giapponese per la flora e la fauna per incarnare simboli e sentimenti. (ANSA).