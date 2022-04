Anche Jill Biden lunedì alla mostra Costume Institute del Met

(ANSA) - NEW YORK, 29 APR - La nuova mostra del Costume Institute al Metropolitan Museum di New York avrà un'ospite di eccezione: lunedì prossimo la First Lady Jill Biden parteciperà alla presentazione alla stampa della rassegna interamente dedicata alla moda americana. "E" un eccezionale onore e un privilegio avere con noi la signora Biden", ha detto il presidente del Met, Dan Weiss, mentre il direttore del museo Max Hollein ha sottolineato l'importanza della mostra che "in questo preciso momento" riscopre "storie sotto-riconosciute nella storia culturale americana, allargando il nostro modo di comprendere il passato".

La mostra "In America-Anthology of Fashion" esplora la creatività degli stilisti negli Usa durante l'Ottocento fino agli ultimi decenni del Novecento, riscoprendo nomi considerati finora solo "nelle note a pié di pagina". Saranno esposti un centinaio di capi nelle sale che ricostruiscono dimore d'epoca degli Stati Uniti e a curare la regia degli allestimenti sono stati coinvolti importanti registi di Hollywood da Martin Scorsese a Chloe Zhao a Tom Ford e Sofia Coppola. (ANSA).