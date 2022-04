Tom Ford scarica il Met Gala, 'una volta era chic'

(ANSA) - NEW YORK, 28 APR - Tom Ford scarica il Met Gala e lo paragona ad una carnevalata. Secondo il designer americano, quello che è considerato l'evento mondano dell'anno a New York una volta era chic, ora invece è diventato una festa in costume.

"Una volta persone molto chic indossavano abiti molto belli per andare ad una mostra sul 18/o secolo - ha detto Tom Ford in un estratto del libro 'Anna: The Biography', scritto dalla giornalista Amy Odell -. Non c'era bisogno di vestirsi da hamburger, non c'era bisogno di arrivare in un pulmino perché non riuscivi a sederti visto che indossavi un lampadario". Il riferimento di Ford è a Katy Perry, che nel 2019 si presentò sulle scale del Metropolitan Museum indossando un abito a lampadario. Una volta dentro, si cambiò e indossò un costume a forma di hamburger. Nonostante le critiche, Ford ritornerà al Met Gala come co-presidente onorario. L'evento si terrà il 2 maggio. (ANSA).