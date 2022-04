La Galleria del Cardinale Colonna a Roma apre alla moda

(ANSA) - ROMA, 28 APR - La Galleria del Cardinale di Palazzo Colonna a Roma apre alla moda con la sfilata in presenza di pubblico della collezione Primavera /Estate di Vittorio Camaiani, ispirata ad Ernest Hemingway e ai suoi viaggi. La prestigiosa dimora nobiliare, con accesso da via della Pilotta, è uno spazio di circa 500 mq che s'impone con le sue straordinarie architetture, capace di ospitare ricevimenti di grandi dimensioni, con capienza fino a 400 ospiti, distribuiti nelle tre grandi sale che si affacciano sul ninfeo del Palazzo.

Vittorio Camaiani, couturier marchigiano, è ormai di casa nello storico palazzo capitolino, che per l'occasione apre per la prima volta le porte della settecentesca Galleria del Cardinale Colonna nella sua rinnovata gestione.

A presentare il defilé, Elena Parmegiani, direttrice eventi della Galleria del Cardinale Colonna, già direttrice della Coffee House di Palazzo Colonna. Con la nuova collezione, lo stilista intraprende un viaggio immaginario a confronto con il mito universale della letteratura contemporanea. Sono le immagini viste, vissute e descritte nelle sue opere di Hamingway a ispirare gli abiti di Camaiani, ma anche il guardaroba che l'iconico scrittore mostra nelle foto d'epoca. (ANSA).