Giornata Terra: Trussardi, T-shirt per salvaguardia levrieri

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Il nuovo levriero Trussardi dalla forma circolare è protagonista delle T-shirt in edizione limitata con cui la Maison entra nella moda sostenibile, destinando inoltre i proventi della vendita alla Fundación Benjamín Mehnert, un'organizzazione impegnata nella salvaguardia dei levrieri spagnoli - galgos e podencos - tradizionalmente allevati per la caccia, e poi sottoposti a maltrattamenti e abbandonati. Con lo stesso spirito circolare del nuovo logo del levriero, le T-shirt create dai nuovi direttori creativi Benjamin A. Huseby e Serhat IşÕk sono state realizzate in cotone certificato GOTS (Global Organic Textile Standard) coltivato da agricoltura rigenerativa. (ANSA).