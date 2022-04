Moda, le nuove famiglie nei 'parent talks' di Emporio Armani

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Lodovica Comello, Stefano De Martino ed Elisa Sednaoui sono alcuni dei nove genitori, provenienti da cinque Paesi e tre continenti, che si confrontano con i loro figli sul tema: "Cos'è la famiglia oggi?" nella serie sulla genitorialità contemporanea 'Parent talks', promossa da Emporio Armani.

La serie di otto puntate, con altrettante interviste, sarà visibile sui canali social - Instagram, Facebook e Youtube - di Emporio Armani, ad accompagnare le immagini della collezione junior primaverile di Emporio Armani, sempre più legata al mondo degli adulti da cui trae spunti e ispirazioni.

Tra i primi ospiti, Lodovica Comello, che ha abbracciato l'esperienza della maternità con impegno e tanta ironia. Fin dall'inizio della gravidanza, ha sentito il bisogno di condividere la gioia e le sfide di un momento così significativo, attraverso un podcast e oggi il suo desiderio è riscrivere la narrazione della genitorialità e aiutare le mamme a sentirsi meno sole. Tra le testimonianze, anche quelle di Sara, Riccardo e dei loro quattro figli, che si sono lasciati alle spalle la città e ora vivono nei boschi della Toscana, unendo il loro amore per l'arte e l'artigianato a molte attività a impatto e sprechi ridotti. E poi la famiglia arcobaleno di Gianni in Germania e quella della ex geisha giapponese Moe.

(ANSA).