La moda è sostenibile, non solo per l'Earth Day

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Se la Cina, una delle potenze mondiali responsabili dell'inquinamento del pianeta, ha annunciato di aver puntato a riciclare il 25% dei suoi rifiuti tessili e a produrre 2 milioni di tonnellate di fibra riciclata entro il 2025, dichiarando di voler raggiungere la "carbon neutrality" entro il 2060, le griffe della moda hanno cominciato già da tempo a fare la loro parte nell'invertire la rotta che altrimenti porterebbe il nostro mondo alla fine entro pochi decenni. Quale occasione migliore della Earth Day che ricorre il 22 aprile per mostrare i progressi? Cominciamo da Lampoo, piattaforma e-commerce second hand di lusso il cui claim è "Fashion with a Future", che promuove una green week dedicata allo shopping responsabile a sostegno di Treedom, sito specializzato nell'adozione di alberi a distanza.

Nella settimana dal 18 al 24 aprile, tutte le clienti che effettueranno un ordine sulla piattaforma riceveranno in dono un albero, di cui, attraverso un link potranno seguire a distanza la crescita. La maison Pomellato sceglie dal 2018 di produrre la sua alta gioielleria con "oro responsabile", ottenuto eliminando l'impiego di mercurio o cianuro durante l'estrazione e corrispondendo salari equi ai lavoratori, nell'ottica del sostegno alle comunità locali. Il progetto nasce nell'ambito del Responsible Gold Framework della capogruppo Kering. Martino Midali propone le friulane eco-friendly, caratteristiche sleepers venete realizzate con l'utilizzo di rimanenze di tessuti jacquard 100% made in Italy provenienti dallo storico distretto tessile di Como per la tomaia e di materiali riciclati per la suola. E inoltre rimette a modello i capi d'archivio per una economia circolare. Infine, la capsule +Three, Afra, 8 modelli di borse che racchiudono l'essenza del continente africano e la tradizione artigianale essendo in tela grezza di cotone, realizzate in collaborazione con Efi, Ethical Fashion Initiative, che tutela il lavoro femminile delle comunità africane. Al centro del progetto c'è il Burkina Faso, da cui provengono sia il cotone utilizzato che la manualità delle artigiane coinvolte nella realizzazione dei tessuti utilizzati nelle borse. (ANSA).