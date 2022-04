Delle Marche sneaker vegane, senza colle e solventi

(ANSA) - ANCONA, 15 APR - Sono 'firmate' le sneaker vegane realizzate nelle Marche da artigiani italiani. Si tratta di un vero e proprio brand: SH+ART, nuova factory di luxury sneakers sostenibili fondato dal designer italiano Mirko Tocchio che ne cura la direzione creativa. Per realizzare le sneaker sono stati impegnati materiali vegani e cruelty-free per sostituire la pelle animale con alternative come la mela, il cactus o il bambù, plastiche riciclate e una tecnica innovativa che elimina l'utilizzo della colla, all'insegna della qualità e sostenibilità. "E' in corso una vera e propria rivoluzione e noi designer abbiamo il dovere di essere i pionieri di questo cambiamento. - dice Tocchio- Le sneakers vengono assemblate senza l'utilizzo di colla o altri solventi che possano essere in qualche modo dannosi per l'ambiente. Per concludere, i lacci in juta naturale danno alla scarpa un tocco in più di design in pieno stile ecologico". Le prime sneakers realizzate in due varianti unisex saranno acquistabili online solo in modalità Made-to-order per limitare gli sprechi derivanti da produzioni in eccesso, in seguito verrà presentata l'intera collezione.

(ANSA).