Rihanna rivoluziona la moda pre-maman, pancia è bello

(ANSA) - NEW YORK, 14 APR - Pancia e' bello, anzi bellissimo: era dai tempi di Demi Moore nuda su Vanity Fair che la copertina di una donna molto incinta non faceva tanto scalpore. Con un body-suit di pizzo arancione firmato Alaïa, Rihanna e' regale sul numero di maggio di "Vogue". "Spero che saremo in grado di ridefinire cosa e' considerato 'decente' per una donna in gravidanza", ha detto la cantante, attrice, stilista e donna d'affari che Annie Leibovitz, la stessa che nel 1991 immortalo' la Moore, ha fotografato per la rivista di Anna Wintour.

Da quando in gennaio ha annunciato su Instagram che avra' un bebe' con il partner A$AP Rocky, Rihanna mette in mostra il pancione coperto solo da veli o catenine che servono solo ad accentuare il suo cosiddetto 'stato interessante'. "Vestirsi e' troppo divertente. Non lascero' che questo cambi perche' sta cambiando il mio corpo", ha detto la superstar alla bibbia dell'industria della moda, e Vogue concorda: "Negli ultimi mesi ha riscritto letteralmente le regole della moda premaman con una manovra stupefacente di stile dietro l'altra". Tanti esempi eclatanti, come quando, all'ultima sfilata di Dior, e' arrivata con un baby doll di pizzo della maison modificato, con l'aiuto del suo stylist Jaheek Weaver, eliminando la fodera e rendendolo completamente trasparente. Per il "New York Times" la scelta e' profondamente politica in giorni in cui l'autonomia delle donne e' di nuovo minacciata e il diritto a controllare il proprio corpo si incrocia con quello di vestirsi come pare a loro. E dunque al bando gli abiti 'tenda' come quelli "alla marinaia" indossati da Lady D, o i goffi jeans premaman. Rihanna spiega quanto sia fuori luogo per lei la vergogna della pancia: "Il mio corpo sta facendo cose incredibili in questo momento e non me ne vergogno per niente.

Stavolta dev'essere una celebrazione. Perche' dovresti nascondere la tua gravidanza?". (ANSA).