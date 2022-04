Moda, una scuola e gioielli a luce green, 'assaggio di futuro'

(ANSA) - ROMA, 09 APR - ''La transizione ecologica non è un concetto astratto e lontano ma una realtà attuale. Il nostro progetto è un assaggio di futuro ma il risparmio energetico e la salvaguardia dell' ambiente vanno praticati ora perché non c' è più tempo da perdere''. Loredana Cavalieri, preside dell' Istituto tecnico Alberti di Roma, spiega così il senso del progetto che domani mattina un gruppo di studentesse presenterà sul palco dell' E-Village, lo spazio eventi nell' area della gara di automobili da corsa elettriche in programma all' Eur.

Sette ragazze della classe di indirizzo Moda, uno dei tre offerti dalla scuola, sfileranno come modelle indossando Tute disegnate sulla falsariga di quelle dei piloti e gioielli creati con gomma riciclata e luci a led a consumo zero per evocare l' effetto dei brillanti.

La performance 'Formula Alberti', ideata dalla responsabile dell' Istituto insieme con l' artista Geo Florenti che da tempo abbina lo studio delle energie rinnovabili all' applicazione di tecnologie innovative di illuminazione green a bassissimo costo, vuole appunto sfruttare l' occasione della ribalta sportiva per lanciare la sua sfida ecologica. ''La nostra scuola - spiega la preside - è proprio davanti al Palazzo della Civiltà Italiana dove è prevista una 'chicane' del circuito, una location secondo alcuni piloti tra le più delle del mondo. E allora, anzichè subire l' evento che ha provocato chiusure e disagi al traffico, abbiamo pensato a questo nostro 'surf' per cavalcare l' onda''. Anche la moda, osserva Cavalieri, deve andare veloce e anticipare le tendenze per affrontare il futuro. I gioielli luminosi aprono quindi il discorso del risparmio energetico.

Ogni ragazza avrà in mano pannellino con una minuscola cella di silicio che alimenterà grazie alla luce naturale più led collocati nel ciondoli e negli accessori. La sfilata è solo il primo passo di un disegno ecologico più ampio. ''Il nostro istituto ospiterà un progetto pilota di illuminazione a costo zero ideato da Florenti per l' Aula Magna e rappresenteremo un modello che potrà essere adottato da altre scuole'' dice l' architetto Cavalieri, insegnante da oltre 25 anni e da un anno alla guida dell' Istituto dell' Eur. (ANSA).