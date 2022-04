Stella McCartney lancia capsule Disney Fantasia

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Stella Shared Fantasia è una collaborazione che fonde giocosamente moda e immaginazione, incarnata in una capsule unisex di capi irriverenti, che riflettono il desiderio di sfuggire alla realtà, trasportando una nuova generazione in un mondo illusorio ispirato al classico film d'animazione Disney. La maison britannica guidata dalla figlia di sir Paul McCartney, incontra dunque la House of Mouse, con valori condivisi collegati attraverso immagini senza età che fanno riferimento a motivi e personaggi chiave del capolavori d'animazione. In linea con l'amore di Stella McCartney per la natura, tra queste storie ci sono l'evoluzione della vita stessa in Rite of Spring e gli intramontabili personaggi Disney de L'apprendista stregone, tra cui Topolino. Celebrando la creatività innovativa, la sperimentazione e la musica, i rilevanti capi della capsule reinventano e distorcono le icone Disney, realizzati con materiali rigenerati, riproposti e riciclati.

Ci sono anche stampe Fantasia inedite e nuove grafiche originali. Atletismo giovanile e ottimismo vacanziero si fondono su tessuti fluidi, leggeri e trasparenti, mentre una tavolozza naturale e un'energia psichedelica arrivano dalle collezioni Summer 2022. Topolino e rari poster del 1940 sono su sete di vecchi stock riproposte in edizione limitata da Nona Source di Lvmh. La stessa fantasia appare nella maglieria con Topolino e la grafica della scopa magica The Sorcerer's Apprentice del film, assieme allo scenario del satiro blush di The Pastoral Symphony. Reinterpretando i cieli notturni del film e i glitter dell'estate 2022, le maglie e i body brillano con paillettes prive di pvc. Cotone organico per i caftani sfrangiati con stampe grafiche Disney originali deformate e remixate per un effetto vintage anche sulle T-shirt rattoppate. Il denim in cotone organico ha un'estetica vintage, tra cui lavaggi blu chiaro effetto candeggina eco e un lavaggio all'albicocca per camicie utility, jeans per i boys e una giacca con cappuccio, con un nuovo logo Stella e stampe Topolino sul retro. Presenti anche voluminose felpe con cappuccio in jersey di cotone organico e piccoli gilet con stampe Fantasia. (ANSA).