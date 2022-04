Moda: il cinema ispira gli occhiali Cucinelli di Oliver Peoples

(ANSA) - ROMA, 07 APR - L'azienda di occhialeria californiana Oliver Peoples e la maison Brunello Cucinelli annunciano il secondo capitolo della loro partnership che realizza la linea di occhiali da sole per l'azienda di Solomeo.

Ispirata alle grandi icone del cinema, la collezione Primavera 2022 riprende gli elementi stilistici della tradizione e li rivisita con tonalità moderne e dettagli inediti, presentando inoltre quattro nuovi modelli nati dall'unione fra montature best-seller e colori e materiali esclusivi. Capannelle, Gerado, Eduardo e Jep sono i nomi delle nuove creazioni. Capannelle è un modello multi-materiale che rende omaggio agli occhiali da sole visti sui volti delle star dell'era d'oro di Hollywood.

Contraddistinto da lenti quadrate e da dettagli in acetato e metallo sul ponte e sui cerchi, questo modello è disponibile con lenti da sole e filtro per luce blu. Gerado è un modello sofisticato realizzato con frontale in acetato e aste in metallo. Eduardo ha lenti di forma panthos, e Jep, montatura classica in spesso acetato. Ad ampliamento della collezione vengono poi proposti due modelli in vero corno di origine sostenibile: Jep e Filu'. Infine, Oliver Sun, montatura evergreen, quadrata, in acetato, ora disponibile in cinque nuove colorazioni. I colori della collezione si ispirano agli elementi della natura e sono pensati per essere abbinati agli outfit 100% Brunello Cucinelli. La nuova collezione primaverile propone nuance Oliver Peoples classiche quali Lbr, Vsb, miele e Canarywood sfumato, novità di questa collaborazione. (ANSA).