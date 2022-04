Moda: H&M Foundation premia ricerca con Global Change Award

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Un prodotto per il bucato capace di prolungare il ciclo di vita dei capi; un'intelligenza artificiale che aiuta i piccoli coltivatori di cotone ad aumentare la resa ed il reddito dei campi; un'invenzione che rende possibile riciclare e rendere circolari le miscele di elastan e poliestere, una viscosa carbon-negativa prodotta attraverso le emissioni di CO2 e un'agricoltura rigenerativa che regala al pianeta un'alternativa positiva alle piume d'oca. Con queste innovazioni sono cinque i vincitori del Global Change Award 2022 che avranno a disposizione una sovvenzione di 1 milione di euro da H&M Foundation, che ha lanciato il Global Change Award nel 2015, con l'obiettivo di trasformare il settore della moda e renderlo sostenibile in modo che possa soddisfare gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs) entro il 2030. Ciò significa trovare e supportare innovazioni eccezionali che affrontino una o più delle principali sfide per il pianeta: salvaguardia di suolo, oceani, clima e biodiversità.

Poiché l'obiettivo è premiare le innovazioni che consentano cambiamenti importanti per l'intero settore, i vincitori sono liberi di collaborare con qualsiasi altro attore del mondo del fashion. Il numero di proposte dei candidati è stato elevato. I vincitori di quest'anno sono: BioPuffo di saltyco (Regno Unito) con un'alternativa alla piuma d'oca, realizzata con piante che aiutano la rigenerazione dei terreni danneggiati; Biorestore (Svezia), con una soluzione per il bucato che riporta i capi vecchi e usurati a condizioni perfette; CottonAce di Wadhwani Al (India) intelligenza artificiale che riduce l'uso di pesticidi, aumenta la resa delle coltivazioni di cotone e aumenta il reddito dei piccoli coltivatori; General Information, Re:lastan (Cina), primo processo che rende riciclabili i tessuti misti di poliestere e elastan; Rubi (Usa) viscosa Planet-positive e un IyoceII generato dalle emissioni di CO2.

Oltre al premio in denaro, tutti e cinque i vincitori avranno accesso al programma annuale GCA Impact Accelerator, creato da H&M Foundation in collaborazione con Accenture, KTH Royal Institute of Technology e The Mills, che offre loro supporto.

