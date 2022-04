Una mostra a Londra celebra i 185 anni di Tiffany

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Tiffany celebra i 185 anni dalla nascita con la mostra "Vision & Virtuosity", che debutterà alla Saatchi Gallery di Londra il 10 giugno e proseguirà fino al 19 agosto. La rassegna porterà nella prestigiosa galleria londinese oltre 400 oggetti dagli archivi della iconica maison americana. Una cronaca visiva della leggendaria gioielleria sin dalla sua fondazione a New York City nel 1837.

"Vision & Virtuosity" porta i visitatori in un viaggio attraverso l'alta gioielleria d'archivio, le famose vetrine di Tiffany e l'Empire Diamond di oltre 80 carati recentemente acquisito, fino ad importanti cimeli della cultura popolare come la sceneggiatura originale di Colazione da Tiffany. Una celebrazione dell'autorevolezza di Tiffany come fornitore dei migliori diamanti al mondo e una vetrina di come due valori fondamentali - vision and virtuosity - abbiano guidato la maison nella sua storia. (ANSA).