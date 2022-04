La moda ai Grammy con Dua Lipa, Donatella Versace ruba la scena

(ANSA) - NEW YORK, 04 APR - Versace e gli anni Novanta spopolano sulla passerella dei Grammy con un'apparizione cammeo di Donatella sul palco della festa della musica andata in onda in diretta ieri dall'MGM di Las Vegas. Non una ma due rivistazioni di iconici look delle collezioni disegnate da Gianni Versace per Hollywood sono andate in scena, prima sul tappeto rosso e poi durante la trasmissione, con altrettante versioni di leggendari capi usciti dalla maison italiana negli anni Novanta. Rosa Valentino e' stato il colore della cerimonia dopo la collezione monocromatica Pink PP che Pierpaolo Piccioli aveva presentato tre settimane fa e che Saweetie e Billy Porter hanno portato ieri sul tappeto rosso di Las Vegas. Lady Gaga in Giorgio Armani Privé sul red carpet si e' poi cambiata in un drammatico abito di Elie Saab con gigantesco fiocco sulla schiena che ha evocato Marilyn Monroe nel musical del 1953 "Gli uomini preferiscono le bionde".

Ma e' stato Versace a rubare la scena. Prima Dua Lipa all'ingresso del teatro: l'abito nero "bondage" con fibbie dorate "citava" quello che Christy Turlington porto' in passerella nel 1992 per lo show "Miss S&M" e che poi, lo stesso anno, fu indossato da Cindy Crawford ai Video Music Awards.

Ripescato il look negli archivi della maison, Dua Lipa lo ha completato con una acconciatura biondo platino simile a quella diventata un 'trademark" per la sorella dello stilista. Di nuovo Versace poi sul palco, e ad accompagnare Dua Lipa in un 'safety pin dress' gemello e' stata Meghan Thee Stallion.

Inconfondibile l'ispirazione delle spille da balia che nel 1994 fecero scalpore addosso a Liz Hurley a braccetto con Hugh Grant sul tappeto rosso del film "Quattro matrimoni e un funerale".

(ANSA).