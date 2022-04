Valentino lancia la Loco' Bag, la borsa metropolitana

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Valentino lancia la Valentino Garavani Loco' Bag, borsa funzionale, giocosa, visto che il nome Locò è sinonimo di locomotive, romantico riferimento al design del modello e all'idea di movimento urbano. Ma Locò è anche follia latina pronunciata alla francese e celebrata dall'edonismo italiano, in un territorio universale che non ha confini linguistici né concettuali.

Fascino minimalista e carattere urbano, la nuova borsa presenta un design allungato e compatto, dall'allure anni Novanta. Il nuovo modello combina essenzialità funzionale e personalità con un appeal retrò. Tracolla a doppio manico la borsa è caratterizzata da una patta con una chiusura con clip VLogo Signature. La costruzione è arricchita dalla lavorazione padded e dalla pelle laccata e luminosa. Inoltre, c'è la possibilità di staccare il manico trasformando la shoulder bag in una clutch. (ANSA).