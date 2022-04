Sharon Stone volto campagna Dolce Devotion Bag

(ANSA) - ROMA, 01 APR - L'attrice 63enne Sharon Stone è il volto della nuova campagna Devotion Bag, scattata da Michael Muller.

Le immagini hanno avuto come sfondo una Venezia dalla storia millenaria, dove arte e bellezza si fondono.

L'iconica borsa modello "Devotion" è chiusa dal simbolo del Cuore Sacro. Il prezioso ex voto realizzato in perline e metallo dorato è il focus delle tracolline in pelle nei colori tipici di D&G, bianco, nero, rosso, a cui si aggiunge anche il verde scuro. (ANSA).