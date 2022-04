Chanel lancia nuovi podcast per promuovere autrici romanzi

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Chanel svela i primi due episodi di un nuovo podcast intitolato Les Rencontres. Il nuovo formato da ascoltare è in linea con il Rendez-vous littéraires rue Cambon, fondato nel 2021 da Virginie Viard, direttrice artistica delle collezioni fashion della maison, assieme all'ambasciatrice e testimonial di Chanel Charlotte Casiraghi. Ogni mese, un nuovo episodio registrato in francese o in inglese, accenderà i riflettori su un contemporaneo autrice donna che ha recentemente pubblicato il suo primo romanzo. "Questo podcast è dedicato alla creazione letteraria giovanile" spiega Charlotte Casiraghi -.

Volevamo incontrare autori che hanno appena iniziato a scrivere romanzi. Scoprendo i loro rituali di scrittura, la loro audacia, i loro dubbi e le loro fonti di ispirazione, speriamo d'incoraggiare altri giovani talentuosi a riceverli coinvolti nella creazione".

Introdotte da Charlotte Casiraghi, le conversazioni sono condotte dalla giornalista Lauren Bastide per la versione francese, e dalla scrittrice e critica letteraria Erica Wagner per la versione inglese. Il primo episodio della versione francese del podcast è dedicato alla scrittrice francese Pauline Gonthier e il suo romanzo Les oiselles sauvages, pubblicato da Julliard nel 2021. L'autrice parla con Lauren Bastide della genesi della sua scrittura, del suo incontro decisivo con Annie Ernaux, e rivela la sua ambizione di scrivere libri che farà desiderare alle persone di leggere di più.

Protagonista dell'altro podcast è la scrittrice americana Lisa Taddeo, il cui primo romanzo, "Animal", è stato pubblicato lo scorso anno da Simon & Schuster. L'ospite parla in inglese della sua attitudine alla narrativa, del suo desiderio di far mettere in discussione ciò che la società si aspetta dalle donne e l'importanza dell'autocritica all'interno del processo creativo. I primi due episodi di les Rencontres sono disponibili su chanel.com e in Chanel 3.55. (ANSA).