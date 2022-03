Microgonne, short, mini-tailleur la nuova moda è small

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - La moda di tendenza della nuova stagione è small. Microgonne, mini-shorts, bags miniatura, mini-dress, piccoli cardigan, tailleur ridotti ai minimi storici, l'abbigliamento della stagione primavera/estate per le ragazze del 2022 riduce inevitabilmente orli e volumi. Una tendenza, quella della moda small, già cominciata da qualche stagione, ancora prima dell'aprirsi del conflitto Russia-Ucraina. Quindi, ancora prima di confermare la vecchia equazione mai smentita nei secoli, che rileva come in tempi di guerra, gli orli delle gonne si accorciano come per bilanciare la mancanza di materie prime, di tessuti e di energia, mentre in tempi di pace, tutto si riallunga. La prova della tendenza a ridurre orli e volumi è stata fornita dalle mises del red carpet degli Oscar, dove hanno spopolato, la semplice micro camicia indossata da Zendaya, quasi a voler contrastare l'opulenza della maxi gonna scintillante, firmata Valentino Haute Couture, di cui l'attrice californiana 25enne è testimonial. Ma è stata soprattutto la scelta della nominata agli oscar Kirsten Stewart ad essere entrata nella storia dei red carpet, grazie al tailleur nero con giacca corta e micro shorts neri, portati con la camicia bianca sbottonata fino all'ombelico. Un look firmato Chanel, di cui l'attrice è ambasciatrice.

Fonte d'ispirazione del nuovo stile che fa presa soprattutto tra le giovanissime protebbe essere Clueless, ovvero Ragazze a Beverly Hills, film del 1995, scritto e diretto da Amy Heckerling, adattamento contemporaneo di Emma, romanzo del 1815 scritto da Jane Austen, e a seguire, la serie televisiva statunitense in 62 episodi trasmessi per la prima volta nel corso di tre stagioni, dal 1996 al 1999, vede le protagoniste sedicenni dettare moda a colpi di gonne corte in salsa preppy e leziosi micro tailleur.

Cavalcano la nuova tendenza molte griffe, tra cui: Versace Jeans Couture, Miu Miu, Ermanno Scervino, Chanel, Valentino, Supreme Burberry, Giambattista Valli, Michael Kors, Fendi + Versace.

(ANSA).