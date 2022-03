I fiori di Lacroix nella nuova capsule di Disegual

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Anche in questa stagione, la collaborazione tra Monsieur Christian Lacroix e Desigual dà vita a una collezione che celebra la maestria dello stilista francese e il dna del brand spagnolo. La nuova capsule per la primavera/estate trae spunto da un motivo tipico della primavera: i fiori. Lacroix, dalla Parigi di oggi è tornato indietro alla Provenza del XVIII secolo. Prendendo come riferimento i tessuti tipici delle classi popolari di città come Arles (dov'è nato) ha creato stampati floreali che ha aggiornato con colori inediti, come fucsia, verde e arancione. Queste fantasie si depositano sui pantaloni a gamba larga con spacchi laterali e sul cropped top con maniche a sbuffo. Altre stampe floreali si ritrovano su magliette elasticizzate con gonne pendant, su giacche, su maglie leggere, su bluse, su abiti chemisier, su tute e borse. Per realizzare la stampa dell'abitino arricciato, Monsieur Lacroix, si è lasciato ispirare dalle bancarelle di fiori dei mercati parigini. Le immagini di voluttuose gerbere, rose e gigli che danno vita a questa fantasia floreale le ritroviamo anche nelle borse plissettate e nei vari accessori della collezione. Il resto della capsule comprende bellissime stampe caleidoscopiche, ispirate alle orchidee, fiori massimizzati su scale enormi, motivi botanici bicolore, e un disegno che trasforma i fiori in forme futuristiche, quasi galattiche.

Dal 2011, la relazione di Desigual con Monsieur Lacroix è molto più di una semplice collaborazione: è una storia di amicizia, rispetto e amore. Lo stilista francese è uno dei protagonisti dell'haute couture della fine del XX secolo. Legato a nomi e marchi storici, come Hermès, nel 1987 fonda la sua maison. Nel corso della sua carriera ha disegnato non solo abbigliamento, ma anche borse, calzature e occhiali. Ha creato una linea di make-up con Avon ed è stato il responsabile di una capsule collection per Schiaparelli nel 2013. Con Desigual, Lacroix da oltre 10 anni traduce il suo immaginario haute couture in capi di streetwear per tutte le donne trasformando un sogno in realtà. (ANSA).