Amica si rinnova, nuovo logo e senso per lo stile

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il magazine Amica si rinnova e dal 31 marzo porterà in edicola e online un inedito racconto dell'universo moda, beauty, accessori e lifestyle caratterizzato dalle scelte di stile del femminile RCS diretto da Danda Santini. "Ci siamo rifocalizzate sul dna di Amica - spiegano la direttrice Danda Santini e la condirettrice Luisa Simonetto - .

La donna Amica è fin dagli esordi passionale, sofisticata, avventurosa, protagonista e decisa. Oggi vuole riappropriarsi del suo tempo e del suo spazio, del senso del piacere e delle cose belle. Questo giornale è pensato per lei".

La nuova versione di Amica disegnata dall'art director Florian Ribisch, si presenta con un formato più grande, caratteri tipografici più puliti e carta più patinata. Dalle news ai servizi di moda, dalle interviste ai servizi di bellezza, fino alla nuova sezione dedicata ad accessori e gioielli, e al lifestyle, articolato in interiors, viaggi e hotellerie.

Completa il magazine la guida shopping Amica A-Z, con il meglio dell'offerta mensile selezionato dalla redazione. Per le 310 pagine del numero di aprile, la cover story con la top model ungherese Barbara Palvin, interprete del fashion shooting con i codici di stile di Amica, il bianco e nero, il maschile, la sexiness, la pelle, il power blazer; lo Speciale Accessori, con le borse, le scarpe, i gioielli della primavera-estate; il make-up di stagione. Novità anche nell'online con la collaborazione con luisaviaroma.com, che prenderà vita nel giornale attraverso QR code e nel sito amica.it con link.

Impreziosito dalla nuova grafica, il rinnovato sito amica.it dedica poi maggiore spazio alla moda e lancia la community di Amica. Nuova anche la pagina Instagram @amicamagazine, dove debuttano le inedite guide verticali dedicate alle novità scelte dalla redazione, proponendosi come guida allo stile e allo shopping. (ANSA).