La margherita di Guru torna in scena con tre collaborazioni

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Guru, iconico brand degli anni 2000 con il logo della margherita, è pronto per tornare sulla scena della moda con importanti collaborazioni che lo vedranno protagonista: La Rossa Music Festival a Prato Nevoso Ski, Fanatec GT World Challenge Tour e il ristorante ChezzGerdì a Formentera.

Il palcoscenico a 2000 metri nella località sciistica di Prato Nevoso (Cn) sarà il primo di una serie di collaborazioni. In qualità di main sponsor de La Rossa Music Festival, Guru sarà presente per tutte le date dell'evento - 2, 9 e 16 aprile, per ballare in vetta alla presenza di ospiti speciali e noti dj conosciuti a livello internazionale. Tommy Vee aprirà il dj set del 2 aprile per affiancare Bob Sinclar, vera e propria star della dance. Seguirà l'Official Party Rds il 9 aprile, a ritmo di musica ad alta quota. Chiuderà il festival Gabry Ponte, produttore discografico e uno dei dj più amati nel panorama italiano, con più di 10 milioni di dischi venduti nel mondo. La stagione di Guru proseguirà col Fanatec GT World Challenge Tour, il campionato Gran Turismo, che vedrà sfrecciare brand leader del segmento automobilistico, come McLaren, Lamborghini e Porsche, sulle piste delle diverse tappe previste e dove la leggenda del motociclismo, Valentino Rossi, farà il suo debutto per la sua nuova carriera su 4 ruote alla guida dell'Audi #46 nelle gare Sprint ed Endurance. Guru gareggerà con Lamborghini personalizzando la vettura del team e sarà presente per tutte le date della Sprint CUP tra maggio e settembre 2022 (per le tappe di Brands Hatch, Magny-Cours, Zandvoort, Misano e Valencia). In ultimo, Guru ha scelto il noto ristorante ChezzGerdì di Formentera per vivere un'estate all'insegna della joie de vivre spagnola. Il brand realizzerà una limited edition di capi pensati per l'occasione. (ANSA).