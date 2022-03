Con Ralph Lauren al MoMA, New York is back

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAR - Il teatro è il MoMA di New York, il set il salotto di casa Ralph Lauren con vista su Central Park. L'82enne stilista americano da oltre 50 anni in carriera, è tornato a sfilare in presenza per la prima volta dall'inizio del Covid con un pensiero rivolto al dramma dell'Ucraina.

"Quando ho cominciato a pensare alla collezione non c'era la guerra in Ucraina. La tragedia e la devastazione a cui assistiamo oggi era inimmaginabile", ha detto Lauren, figlio di ebrei ashkenaziti emigrati negli Usa dalla Bielorussia. Allora, tutto quello che lo stilista e i suoi collaboratori avrebbero voluto comunicare era all'insegna della speranza e della rinascita dopo la pandemia: ed ecco dunque la nuova linea che ha sfilato davanti al nuovo sindaco, l'afro-americano Eric Adams: "Sono qui per rendere omaggio al pionieristico lavoro di Ralph Lauren e mandare il messaggio che #NYCisBack", ha twittato dopo lo show il primo cittadino.

Tra gli invitati le attrici Jessica Chastain e Lily Collins, ma anche Jeremy Strong di "Succession" e Rachel Brosnahan di "Marvelous Mrs. Meisel", mentre Janelle Monáe che aveva chiuso con una elettrizzante "Let Face the Music and Dance" l'ultima passerella di Lauren al Ralph Club due anni e mezzo fa, stavolta si è mischiata al ristrettissimo pubblico per applaudire tanti pezzi classici come quelli dell'insieme con cui Gigi Hadid ha aperto la sfilata: maglione col monogramma infilato nei pantaloni con la piega in stile Annie Hall e una borsa Ricki oversize. Tanto bianco e tanto nero con pennellate rosse per un tocco di romanticismo. Una sezione per il dopo-sci ha mixato il maglione Fair Isle con la gonna lunga fino a terra mentre altri look hanno reso omaggio alla passione di Ralph per i cavalli.

Il finale da sera è stato un inno a New York con un abito colonna nero da cui lo skyline della città si è stagliato nel ricamo in cristalli dei suoi iconici grattacieli. (ANSA).