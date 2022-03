Emmanuel Gintzburber nuovo ceo di Versace

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Emmanuel Gintzburger è il nuovo chief executive officer (ceo) di Versace a partire dal 12 settembre.

Lo annuncia una nota del gruppo del lusso Capri Holdings Limited, di cui fa parte la maison disegnata da Donatella Versace, ma anche Michael Kors e Jimmy Choo. Gintzburger entra a far parte di Versace dopo aver ricoperto dal 2016 il ruolo di ceo da Alexander McQueen.

Prima di entrare a far parte di Alexander McQueen, Gintzburger è stato anche worldwide retail and wholesale director per Saint Laurent dal 2011 al 2016, dopo essere entrato a far parte della maison parigina nel 2009 come Europe retail director. Dal 2007 al 2009 è stato International retail director presso Lanvin e in precedenza ha ricoperto ruoli di leadership nel settore retail e marketing regionale presso Sephora.

Gintzburger ha anche trascorso sei anni da Louis Vuitton a Hong Kong.

"Sono entusiasta - commenta John D. Idol, presidente e ad di Capri Holdings - di dare il benvenuto a Emmanuel come nostro nuovo ceo di Versace. Ha una comprovata esperienza nella costruzione di case di lusso di moda globali. Crediamo che la visione di Emmanuel per Versace ci aiuterà a raggiungere le nostre ambizioni per il futuro. Versace ha già un forte slancio e la leadership di Emmanuel ci aiuterà ad accelerare ulteriormente i nostri piani e rafforzare le nostre iniziative strategiche".

"Sono lieta che Emmanuel sia entrato a far parte della famiglia Versace - ha aggiunto Donatella Versace - ha un background straordinario nel lusso. Non appena l'ho incontrato, ho capito che era il partner perfetto per aiutarci a portare Versace a livelli ancora più alti".

"Sono entusiasta di unirmi a Versace - ha concluso il nuovo ceo - come chief executive officer. Ho ammirato a lungo lo stile ineguagliabile e la narrativa senza paura della casa. Non vedo l'ora di avere l'opportunità di collaborare con Donatella e il talentuoso team di gestione di Versace per accelerare la crescita e rafforzare la posizione di Versace come casa di moda di lusso leader". (ANSA).