Moda: morto Gabriele Arezzo, collezionista di abiti storici

E' morto a 73 anni Gabriele Arezzo di Trifiletti, esponente di un'antica famiglia aristocratica di Ragusa che con la sua preziosa collezione ha dato vita al Mudeco, museo del costume.

Di abiti Gabriele Arezzo di Trifiletti ne ha raccolti quasi tremila, la maggior parte dei quali risalgono al periodo compreso tra il Settecento e i primi decenni del Novecento. Per tanti anni li ha custoditi in un proprio magazzino e solo nel 2015 la collezione, la più importante in Europa per vastità e qualità, è stata acquisita dal Comune di Ragusa. Alcuni pezzi raccontano un'antica e gloriosa storia di moda e uno ha ispirato l'abito indossato da Claudia Cardinale nel ruolo di Angelica nel film "Il Gattopardo" di Luchino Visconti. A questi abiti è stata assegnata una testimonianza storica, antropologica e culturale sulla moda non solo siciliana.

La collezione di Arezzo di Trifiletti è ora esposta in alcune sale del castello di Donnafugata, tra Vittoria e Ragusa, e in parte custodita in un magazzino dell'edificio. L'esposizione ha cercato di ricostruire il rapporto autentico tra il corpo e l'abito indossato con l'obiettivo di scandire i momenti più importanti della evoluzione sociale del costume e delle mode.

