Ryan Reynolds e Blake Lively tra presentatori Met Gala

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAR - Regina King, Ryan Reynolds e Blake Lively, Lin-Manuel Miranda sono le celebrity scelte per presentare il prossimo Met Gala. L'evento mondano dell'anno di New York del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art si terrà il prossimo 2 maggio.

Miranda era già stato scelto per l'edizione del 2020, poi cancellata a causa della pandemia, mentre sia la King che Reynolds e Lively sono stati in precedenza ospiti.

Il tema di quest'anno è 'In America: An Anthology of Fashion', che coincide anche con il titolo della mostra che aprirà contemporaneamente al Met. Oltre a celebrare la moda americana, si festeggeranno anche i 75 anni del Costume Institute. Gli ospiti devono adeguarsi al tema vestendosi di conseguenza.

L'omaggio alla moda 'Made in Usa' ha avuto un primo capitolo la primavera dello scorso anno con la mostra, 'In America: A Lexicon of Fashion', in coincidenza con la settimana della moda.

(ANSA).