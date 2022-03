Moda: Etro sfila nel metaverso

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Etro sfilerà nella realtà virtuale, il prossimo 25 marzo, partecipando alla prima Metaverse Fashion Week, organizzata sulla piattaforma Decentraland, in calendario dal 24 al 27 marzo 2022.

La collezione celebra il nuovo motivo Liquid Paisley, interpretazione contemporanea di uno dei codici più iconici del brand. Il fashion show si svolgerà in un Luxury Fashion District nel quale Etro aprirà il suo primo pop-up store virtuale per consentire agli utenti di acquistare i capi e agli accessori o di customizzare i propri avatar con i capi di collezione.

"Ho voluto lanciare la nuova capsule Liquid Paisley attraverso un nuovo modo inclusivo di sfilare nel metaverso, dove - commenta Veronica Etro, Direttrice Creativa della linea donna - tutto è possibile.

È un messaggio forte per Etro, una collezione senza confini di genere in una sfilata aperta a tutti.

Da sempre Etro rappresenta il viaggio e questo per noi sarà un nuovo viaggio senza frontiere nella magia del metaverso". (ANSA).