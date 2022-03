Laura Biagiotti firma nuova licenza eyewear

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Biagiotti Group ed il Gruppo Demenego annunciano la firma di un accordo di licenza in esclusiva per la produzione e distribuzione mondiale di occhiali da vista e da sole con marchio Laura Biagiotti. Il contratto di durata pluriennale, iniziato a gennaio, avrà termine il 31 dicembre 2024. Laura Biagiotti è stata una delle prime stiliste a lanciare una collezione di occhiali già nei primissimi anni Ottanta, riscuotendo successo in particolare con il modello a mascherina, tuttora ricercato pezzo da collezione.

"Siamo molto orgogliosi - commenta Lavinia Biagiotti, presidente e ceo del Biagiotti Group - del percorso intrapreso con Demenego, che rappresenta un punto di riferimento del settore ed una fucina di innovazione e qualità, caratteristiche che riteniamo fondamentali per affrontare le nuove sfide globali. Originalità, attenzione all'ambiente e ultra confort definiscono le varie linee. Ci guida la ricerca della bellezza in un accessorio inseparabile per le donne, che rappresenta protezione, filtro e libertà".

"Siamo orgogliosi di aver siglato la nostra partnership con Laura Biagiotti - aggiunge l'ad di Demenego Alessandro Donadelli - e di aggiungere al nostro portafoglio marchi una collaborazione con un gruppo così prestigioso. Insieme creeremo collezioni uniche, capaci di esprimere in tutto il mondo attraverso gli occhiali lo stile unico di Laura Biagiotti".

