DsQuared2, One life one Planet, prima capsule green

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Dean e Dan Caten, i gemelli canadesi che disegnano il marchio Dsquared2, lanciano One Life one Planet, capsule a base di capi in materiali green, risultato di anni di ricerche e impegno da parte dei due direttori creativi, per contribuire ad un'industria della moda più responsabile.

"Siamo partiti dal processo creativo - spiegano - studiando i tessuti che riducono, per certi aspetti, il loro impatto ambientale e le modalità innovative di lavorazione e finitura dei prodotti".

La capsule utilizza cotone biologico certificato Gots per le magliette e le felpe, jersey composto da un mix di cotone biologico e riciclato per alcuni modelli (50% riciclato, certificato GRS e 50% cotone biologico vergine, certificato OCS) e nylon riciclato (certificato GRS) per il bomber over One Life.

Nel complesso, i tessuti e le tinture scelti sono tutti certificati da standard internazionali. La linea denim è caratterizzata da una nuova qualità di tessuti con cotone biologico. Questi, per un comfort extra, sono stati realizzati con filato elasticizzato con oltre il 50% di contenuto riciclato e con un innovativo elastan degradabile.

La nuova collezione include una capsule speciale per la stagione Primavera/Estate caratterizzata da uno smiley con una foglia d'acero verde. Nelle tonalità estive del rosa, verde, celeste e rosso, questa collezione comprende felpe, T-shirt, jogger e pantaloncini per uomo e donna realizzati in cotone riciclato e biologico, rispettivamente certificati Grs, Gots o Ocs.

La linea di accessori include infine, espadrillas, sneakers, borse a secchiello, cinture, cappellini da baseball e una bandana. Come parte della collezione questi accessori sono realizzati con cotone biologico certificato Gots, cotone riciclato certificato Grs, con fibre sintetiche riciclate e rifinite con processi ingegnerizzati per ridurne l'impatto a livello ambientale. (ANSA).