L'eleganza del monocolore, dall'abito agli accessori

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Dopo l'indigestione di floreali e stampati di ogni tipo, nel guardaroba femminile torna a farsi largo il monocolore. Una tendenza che già era cominciata a riaffacciarsi con le sfilate di haute couture, che hanno mostrato abiti favolosi e cappe coordinate, nei colori classici delle notti al chiaro di luna, come il nero e il blu inchiostro, fino ai fluorescenti fucsia, al verde smeraldo, al rosa bubble-gum.

Ora, la palette cromatica per la prossima stagione primavera/estate, s'illumina di tonalità intense e accese, che esigono le stesse sfumature per gli accessori, sandali, borse e cinture, creando così raffinati insiemi monocolore. Perfino le pietre dei gioielli devono avere le stesse tonalità dell'abito.

Per alcune particolari gradazioni di colore, le ispirazioni sono arrivate dal mondo digitale e da quello dei giocattoli, dal blu avatar, ispirato al celebre film di fantascienza, fino al rosa Barbie. Ma non mancano il verde pennarello, e il giallo, dalle tonalità pastello al limone, fino alla variante fluorescente. A ognuno la sua sfumatura, da quelle pennarello alle varianti cromatiche al neon, riprese dalle realtà virtuali o dai colori del caleidoscopio. Senza dimenticare il rosso, l'arancione, il giallo in tante audaci variazioni. C'è anche il viola, o "Very Peri" colore lo ha definito Pantone indicandolo tonalità dell'anno. Un tempo considerato colore "porta-sfortuna", il viola torna protagonista delle passerelle. Ma mentre la primavera preferisce la sua delicata sfumatura del lilla, in estate esploderà l'ametista, in tutta la sua luminosa prepotenza. L'ampia gamma di colori della primavera/estate 2022, comprende anche sfumature più tranquille, come il rosa cipria il lilla, il verde pistacchio, il celeste, il giallo paglierino.

Infine, menzione speciale al bianco, grande protagonista dell'estate, un "non-colore" che può diventare eleganza pura sia di giorno, sia di notte, semplicemente cambiando il colore degli accessori, assecondando la sua vocazione a incarnare la stagione del sole, del mare e dell'abbronzatura. (ANSA).