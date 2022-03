Moda: a Fieramilano Homi Fashion&Jewels Exhibition

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - E' tornata a Fieramilano Homi Fashion&Jewels Exhibition, la manifestazione dedicata al bijou, al gioiello trendy e all'accessorio moda, aperta fino al 14 marzo. Una vetrina che ospita 400 brand, il 34% dei quali proviene dall'estero (prevalentemente dall'Europa con in testa la Grecia, seguita da Spagna e Francia).

Ad animare la mostra, due padiglioni suddivisi in quattro aree dedicate: Style, che indaga le novità in tema di ricerca e design, Everyday con la sua offerta diversificata secondo la stagionalità delle proposte, Gems & Components, che accende i riflettori sui materiali preziosi e infine International Delivery, dal respiro più cosmopolita.

In collaborazione con Polidesign la manifestazione presenta uno speciale Osservatorio, che ha individuato due macro tendenze future, destinate a guidare le scelte dei consumatori per il prossimo biennio. Da una parte via libera alle influenze degli anni '20 con il loro corollario di valori artistici ed emotivi improntati alla leggerezza e alla fantasia; dall'altra spazio per una corrente più inclusiva e intimista.

Dopo la contrazione degli ultimi anni, nel 2021 il commercio mondiale di prodotti della filiera Fashion & Bijoux ha messo a segno un recupero del 11.7%, attestandosi a 40 miliardi di euro circa e nel 2022 la ripresa sembrerebbe riportare finalmente ai livelli pre-covid. (ANSA).