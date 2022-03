Contraffazione, 10mila capi sequestrati dalla GdF a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAR - Diecimila capi e accessori d'abbigliamento, tra borse, giubbini, pantaloni, cappelli, foulard, zaini, con falsi marchi di note griffe di moda (Dsquared, Moncler, Adidas, Armani, Versace, Prada, Fila, Lacoste, Kappa, Dior, Louis Vuitton, Gucci, The North Face, D&G", Roberto Cavalli, Diesel, Burberry, Guess, Liu Jo e Fendi) sono stati sequestrati dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Napoli un immobile in piazzetta Salvatore Trinchese, nel Rione Forcella della città, dove è stato anche bloccata una persona che stava trasferendo la merce contraffatta. Si tratta di un 44enne di origine pakistana, che è stato denunciato per contraffazione e ricettazione. Oltre ai prodotti contraffatti le fiamme gialle hanno anche sequestrato macchinari e varia strumentazione utile alla lavorazione e al relativo confezionamento. Sequestrate inoltre materie prime senza marchio pronte per essere lavorate. (ANSA).