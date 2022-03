Vera Wang Bride lancia collezione dedicata alle damigelle

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Vera Wang Bride, il nuovo brand dedicato agli abiti da sposa, entrato a far parte di Pronovias Group, svela la prima collezione Bridesmaids, dedicata alle damigelle e a alle invitate che vogliono lasciare un segno di eleganza.

Il brand Vera Wang Bride è frutto di una partnership cominciata nel settembre 2021 tra Vera Wang e Pronovias Group, leader mondiale nel settore del bridal di lusso.

La prima collezione Bridesmaids presenta 60 abiti disegnati da Vera Wang in tessuti di qualità, linee minimaliste, con una palette colori di ultima tendenza, dal fucsia al giallo, dal bluette al Very Peri Pantone, dall'arancione al blu. Palette di colori estesa ai toni pastello alle tonalità più intense, al neon. I modelli varano: dai tubini aderenti e sensuali ai baby doll in tulle, dalle sottovesti a sirena in crepe con spacchi super sexy agli abiti longuette declinati in una vasta gamma di tessuti sensuali come lo chiffon, il satin e il crepe. Mise dove si alternano drappeggi e balze sartoriali, orli alti e bassi, spacchi laterali, scollature con tagli geometrici e schiene scoperte.

"Il clou di questa collezione - spiega Vera Wang - è una deliberata esplorazione di sensualità, giocosità e un fascino fresco e giovanile che non rinuncia a un design sofisticato e ai dettagli artistici. Questi sono abiti che possono portare una certa energia e fascino a qualsiasi festa di matrimonio o evento speciale". "Questo é il momento perfetto per il lancio della collezione Vera Wang Bridesmaids- commenta Amadine Ohayon, ceo di Pronovias Group. "La pandemia sembra avviarsi alla fine e abbiamo notato un enorme scatto nella domanda di abiti da sera e da damigella d'onore. E questa collezione è un'aggiunta perfetta che completa il nostro portfolio Occasion Wear".

In accordo all'impegno di Pronovias Group per promuovere una moda inclusiva gli abiti sono disponibili dalla taglia 34 alla 60. (ANSA).