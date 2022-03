Ucraina, Lapo Elkann sospende distribuzione I.I. in Russia

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Italia Independent Group spa annuncia in una nota di aver deciso, "su precisa indicazione del suo presidente Lapo Elkann, in segno di piena e totale solidarietà con il popolo Ucraino, di sospendere con decorrenza immediata la distribuzione dei propri brand Italia Independent (I.I.) e Laps e dei brand in licenza CR7 eyewear e Hublot eyewear nel territorio della Russia".

"La decisione di sospendere qualsiasi relazione commerciale con la Russia - precisa Lapo Elkan nella nota - deriva dal volere dare concretezza alla vicinanza, mia personale e di Italia Independent, al popolo ucraino. Inoltre, con Fondazione Laps, organizzazione Non-profit che ho fondato e di cui sono presidente, mi sono già attivato per fornire assistenza e supporto ai rifugiati costretti per via del conflitto ad abbandonare il proprio Paese. Spero dal profondo del cuore - ha concluso Lapo Elkann - che possa presto ritornare la Pace".

La sospensione dell'attività distributiva si sostanzia nell'interruzione dei rapporti con la società di distribuzione russa che detiene l'esclusiva territoriale per i brand della società. L'attività era partita nello scorso mese di gennaio e prospettava sviluppi interessanti. "Italia Independent auspica che al più presto cessi ogni attività bellica e che si possa raggiungere un accordo di pace basato sul rispetto dei valori di democrazia e autodeterminazione dei popoli". (ANSA).