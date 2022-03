Fast Retailing sospende attività Uniqlo in Russia

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Continuando la nostra attività del marchio Uniqlo in Russia, ci è diventato chiaro che non possiamo più procedere a causa di una serie di difficoltà. Pertanto, abbiamo deciso oggi di sospendere temporaneamente le nostre attività. Fast Retailing è fortemente contrario a qualsiasi atto di ostilità. Condanniamo tutte le forme di aggressione che violano i diritti umani e minacciano l'esistenza pacifica degli individui".

Lo annuncia una nota del colosso giapponese del pret-a' -porter Fast Retailing, di cui Uniqlo rappresenta il marchio di punta, che qualche giorno fa aveva annunciato la donazione di 10 milioni di dollari e 200mila capi d'abbigliamento e di prima necessita' all'UNHCR ( l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, a sostegno delle persone costrette a lasciare il proprio paese) per supportare gli aiuti umanitari alle persone costrette a fuggire dall'Ucraina nei paesi limitrofi.

"La nostra mission aziendale - prosegue la nota - è incentrata sull'offrire al grande pubblico abiti basici e convenienti fatti per tutti. Riteniamo che sia nostra responsabilità fornire tali elementi essenziali a tutti, comprese le persone colpite da conflitti, disastri naturali e altre devastazioni. La scorsa settimana abbiamo annunciato una donazione di 10 milioni di dollari US e abbigliamento attraverso la nostra partnership globale di lunga data con l'UNHCR. Inoltre, i nostri dipendenti in Europa hanno aiutato a consegnare vestiti alle persone colpite in fuga dall'Ucraina. Uniqlo ha reso disponibile l'abbigliamento quotidiano anche al grande pubblico in Russia, come parte della nostra mission. Tuttavia, abbiamo recentemente affrontato una serie di difficoltà, comprese sfide operative e il peggioramento della situazione del conflitto. Per questo motivo sospenderemo temporaneamente le nostre attività. Il nostro pensiero è con le persone che stanno soffrendo oggi e faremo tutto il possibile per sostenerle in questi tempi molto tragici. Auguriamo il ritorno della pace e della stabilità il più rapidamente possibile". (ANSA).