Allegra Gucci, la mia verità sulla morte di mio padre Maurizio

"Sono figlia di un padre assassinato, di una madre incarcerata e nipote di una stronza". Per la prima volta dopo 27 anni di silenzio Allegra Gucci racconta tutta la sua verità nel libro Fine dei giochi. Luci e ombre sulla mia famiglia (Piemme), libro che Vanity Fair anticipa in esclusiva con una copertina, un servizio fotografico e una doppia intervista (cartacea e video) che fanno luce sulla sua vita di ieri e su quella di oggi. Racconta la sua verità sulla morte di Maurizio Gucci, sul carcere di Patrizia Reggiani e sulle notizie errate riportate dal film House of Gucci.

"L'assassinio di mio padre e l'incarcerazione di mia madre sono stati per me uno tsunami", dice nel numero in edicola da mercoledì 9 marzo. "Avevo 14 anni e venni travolta dall'onda: in quei momenti, cercavo solo una bolla per respirare mentre intorno avevo solo squali". Dal giorno della scomparsa del padre fino alle vicende processuali ancora in corso; dai fatti misteriosi di alcuni protagonisti ai movimenti bancari sospetti.

Allegra smonta congetture, false notizie e ricordi imprecisi diventati dominio dell'opinione pubblica e finiti sul grande schermo nel film House of Gucci.

"Ho fatto questa intervista, ho scritto questo libro perché ho due figli piccoli. Vedendo il clamore suscitato dal film House of Gucci, non volevo crescessero senza sapere la verità.

Ho ricostruito i ricordi pezzo per pezzo. A volte ho provato dolore, altre un senso di liberazione. È la mia lettera a mio padre Maurizio. Perché mio padre Maurizio è sempre qui", dice.

