D Louis Vuitton ragazze generazione Z con cravatta

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Le mani nelle tasche dei pantaloni ampi, a vita alti, gessati, l'andatura dinoccolata da "ragazzaccia" abituata a giocare a pallone e a stare con i maschi alla pari. Indossa con stile giacconi di pelle trapuntati, dalle spalle grandi e scoscese, felpe a righe larghe portate su lunghe gonne floreali di organza, magliette stampate con i volti di giovani rocker, camicie e cravatte rubate dall'armadio a papà. Ci troviamo di fronte a una tipa tosta che non rinuncia alla femminilità espressa dalle borse da viaggio oro o argento, dalle tracolline che sembrano 'prestate' da mamma, dai mocassini spuntati davanti, dagli stivali da cavallerizza alti al ginocchio portati con gli abiti ampi e colorati, che le danno un'aria sciolta anche con se indossa le gonne. Louis Vuitton ha svelato la FW22 di Nicolas Ghesquière al Musée d'Orsay durante la Parigi Fashion Week come un viaggio nel tempo dell'adolescenza della Gen Z. Per la prima volta lo show donna Louis Vuitton FW22 ha abbandonato la storica location del Museo del Louvre. Ghesquière ha svelato le sue creazioni in sale circondate da opere d'arte ispirate alla bellezza e alla potenza giovanile. Il mood è quello della fantasia adolescenziale, una certa idea stilistica dell'adolescenza. Un tema più che mai attuale in un momento come questo, dove i giovani appena usciti da un lockdown di due anni dovuto alla pandemia, si trovano ad affrontare gli orrori della guerra. "La libertà è tutto, senza direttive o impedimenti. La collezione è dedicata alla gioventù - dice lo stilista - nella speranza che possa mantenere la poesia irrisolta dell'adolescenza come un abito impeccabile, in tutto il suo vivido romanticismo, l'idealismo che ispira, la speranza per il futuro, per un mondo migliore e i suoi sogni di perfezione".

La sfilata è stata aperta dalla global ambassador della maison, la star di Squid Games Jung Ho-Yeon. A seguire una serie di completi che lasciano muoversi con facilità, con tanto di cravatta annodata però: giacconi over, abiti e gilet a clessidra, sciarpe con lunghe frange, top, gonne- foulard con orli asimmetrici, maglioni con jacquard a rose, annodati sui fianchi, kilt, pantaloni grunge. (ANSA).