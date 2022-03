Chanel, Tweed power per giovane signora con calosce

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Tweed power" senza ombra di dubbio, con la nuova collezione di pret a porter donna per l'Autunno/Inverno 2022/23 di Chanel, che sfila nel salone del Grand Palais Ephemere, tutto rivestito per l'occasione con l'iconico tessuto amato da Madamoiselle Coco e poi da Karl Lagerfel. Un materiale che costruisce l'immagine di una giovane signora, disegnata da Virginie Viard, elegantissima ma disinvolta, chic ma sportiva, amante delle passeggiate in campagna all'aria aperta e dei party nel circolo della caccia davanti a un caminetto. Di una lady che affronta le intemperie dell'ambiente senza rinunciare ai suoi amati tailleur e ai suoi cappotti nello spesso tweed declinato nei melange nei toni che vanno dal rosa al bordeaux, oppure a quadretti neri e viola.

Ma la giovane signora, ai piedi mette delle calosce di gomma, a mezza gamba o alte fino a metà coscia come cuissard da caccia, con logo visibile sul davanti. Che non si pensi che siano stivali da pioggia qualsiasi. Sono gli accessori destinati a diventare i must-have della prossima stagione, non ci sono dubbi. Così come le spesse calze di lana autoreggenti, colorate di rosa o di verde muschio che spuntano dalle gonne corte e dagli shorts. Accessori che fanno la differenza e che rendono tutto, anche le mise più classiche, molto meno impegnative.

Sfilano giacche dai colori psichedelici, altre sottilmente maschili o leggermente oversize, pantaloni in panne nero velluto, gonne aderenti portate con calze lunghe e décolleté a punta con mini tacco a spillo in vernice o lana boucle'. I gioielli sono lunghe catane d'oro dove i ciondoli sono le mini bag Chanel che si possono portare anche attaccate ai manici delle borse minuscole o grandi, ancora una volta in tweed. Per la sera la nostra signora si reca la party del circolo della caccia in abito lungo nero o in smoking black ricamato con paillettes ton sur ton. (ANSA).