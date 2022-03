Schiaparelli alla ricerca dell'abito perfetto

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Nella sua nuova collezione presentata in atelier a Parigi Daniel Roseberry, direttore creativo della maison Schiaparelli (di proprietà di Diego della Valle), rilegge i codici della maison, per realizzare qualcosa di meno surreale del solito, di più concreto e portabile. E' lo stesso Roseberry a spiegare la collezione: "Abbiamo portato avanti - racconta - la disciplinata palette dei colori della couture, decidendo di comunicare con il nero, il bianco osso e l'oro Schiaparelli, per lasciare che fossero gli abiti, le loro forme, a parlare. Il nostro obiettivo era la perfezione che nasce dal rigore". Qual era l'abito perfetto, il maglione perfetto, il cappotto perfetto secondo Roseberry? "Volevo sapere - risponde - non solo cosa rendeva indiscutibile un pezzo, ma cosa lo rendeva perfettamente Schiaparelli. Le risposte si trovano in una sottoveste di raso tagliata in sbieco con un busto plissé soleil, in un mini abito di raso con piercing in oro martellato e allacciatura in pelle nera, in una revisione dei primi maglioni di lana d'agnello jacquard trompe l'oeil di Elsa Schiaparelli del 1927, ricreati qui. Ho pensato molto a rendere essenziale questa collezione con ciò che era fondamentale, e con quello che comprendeva il lessico di base del guardaroba Schiaparelli".

Così Planet Schiaparelli comprende un cappotto di shearling bianco come la neve, che scende oltre la caviglia (completo di un corsetto trompe l'oeil cucito nel busto), alcuni shearling, un top ricamato in finto ermellino, un lungo abito di pelle nera con parti anatomiche articolate. "La nostra firma Secret Bag - aggiunge lo stilista - è in coccodrillo, oro Schiaparelli e disegni ricamati. I codici ormai iconici della casa sono stati re-immaginati e rafforzati. Il segno delle ossa 3-D dell'era Dalì appare ora come un intarsio, in un semplice abito con taglio a matita bateau. I miei rendering della colomba, del lucchetto, della stessa anatomia umana, sono stati scannerizzati e ricamati in filo di cotone opaco sul denim (il più parigino dei cenni all'America). Una "S" di pelle a scorrimento ripresa dagli archivi è riprodotta su un classico cappotto doppiopetto, in crepe di lana nera". (ANSA).