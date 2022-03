L'eleganza funzionale di Givenchy

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Nella nuova collezione di Givenchy FW 2022/23 che sfila a Parigi, il direttore creativo della maison Matthew M. Williams, applica i codici dell'haute couture al quotidiano, per arrivare ad un guardaroba elegante ma funzionale. Lo stilista eleva l'apparente ordinario allo straordinario, applicando la sensibilità dell'alta moda agli archetipi dell'abbigliamento quotidiano. E sottolinea, sia nei capi maschili che quelli femminili, il nesso tra lusso e funzionalità, attraverso delle silhouette semplici ma imponenti, ornamentali ma funzionali, strutturate ma lineari.

Sfila una femminilità decisa, sartoriale, posta al centro dell'attenzione nella silhouette netta, formale ed informale.

Nulla è esageratamente pregiato, anche quando lo sono i materiali utilizzati: il denim consumato accoglie paillettes e perle spettacolari in omaggio al senso della praticità decorativa di Hubert de Givenchy. Abiti di lana con ruches sposano la sportività nelle colorazioni e nelle reti che elevano i capi di tutti i giorni, rendendo confortevoli quelli da sera.

Si adattano ad un'amazzone il cui fascino è sottolineato dagli scorci di pelle nuda. Ispirata dall'outerwear - e arricchita da una palette di marroni, verdi, grigi e neri intensi - l'attenzione per i colori del designer viene applicata in maniera non convenzionale alle silhouettes fluide e sartoriali così come agli abiti con volant, trasparenti, delicatamente ricamati a mano. Il classicismo ed il radicalismo di Givenchy s'incontrano in un gioco di volumi e consistenze sovrapposti.

