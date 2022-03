Omaggio alla natura nella collezione di Issey Miyake

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Omaggio alla natura nella collezione Issey Miyake FW 2022/23, presentata online in un video, nell'ambito della fashion week parigina. Titolo, "Sow It and Let It Grow". La collezione esamina la natura selvaggia delle piante e la bellezza delle loro forme, esplorando la crescita di un seme che inizia a germogliare e si sviluppa in radici e gemme, fuori dalla terra e verso la luce. Il design e la sua realizzazione, come una pianta viva, si esprimono in sagome irregolari, uso del colore luminoso e audace e una varietà di trame nei tessuti.

Diretto da Yuichi Kodama, il video riflette il tema della collezione mentre racconta la crescita di una pianta. Sul palco, al buio, giacciono vari capi in maglia, come radici che si estendono in ogni direzione. Entrano in uno spazio chiuso, modelle e performer in abiti bianchi e neri. Il modo in cui urtano e vengono rimbalzati dai muri rappresenta la natura selvaggia delle radici. Quando il cast inizia a salire le scale, come se uscisse fuori terra, i capi diventano luminosi e colorati. Come piante che crescono si sviluppano in una varietà di silhouette e trame. Modelle e performer camminano ciascuno come un frutto o una verdura fresca e matura, fino a raggiungere l'ultima scena piena di luce. (ANSA).