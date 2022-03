Modella ucraina sfila per Maison Celestino, il mio cuore soffre

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Il mio cuore sta soffrendo per il mio paese. Sono addolorata. La mia famiglia è in Ucraina, io vivo qui in Italia. Ho voluto continuare a lavorare e ho sfilato per non pensare a quello che stanno facendo al mio Paese". Inna, modella ucraina, 20 anni, apre con portamento regale il defilé della collezione FW 2022/23 di Maison Celestino, che si è tenuto al Teatro India a Roma. Titolo "Il Velo di Iside".

Lo spunto che ha dato vita alla collezione è stata infatti l'iscrizione egizia dedicata alla dea Iside, che si trova nella Piramide di Unas - Piana a Giza: "Lascia che il tuo velo per un attimo vesta Te". La modella ucraina interpreta Iside, la divinità egizia che si fece strada nella Roma pre-imperiale con il suo misterioso fascino, indossando un abito lungo color avorio e un prezioso scialle bordato da lunghe frange,, con cui apre il defilé. In passerella 26 outfit dai colori delicati e mediterranei, abiti lunghi con maniche svasate, pepli, delicate trasparenze e impalpabili piume in "fil coupé" lavorati su tessuti luminosi e fluenti, pantaloni dritti e giacche caban arricchite da ricami e dettagli di ispirazione orientale.

