L'attore cinese Ren Jialun nuovo ambasciatore di Etro

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Nato nel 1968 e noto per aver introdotto la stampa Paisley nel mondo della moda, Etro arruola l'attore cinese Ren Jialun come ambasciatore e interprete del marchio. "L'attitudine di Ren Jialun di inseguire incessantemente i sogni - commenta Kean Etro, direttore creativo della linea uomo - così come il suo atteggiamento positivo e la sua interpretazione moderna ed elegante della moda, si combinano perfettamente all'essenza della linea uomo Etro e sono molto felice di iniziare questo nuovo percorso nel giorno del mio compleanno".

Per la sua prima apparizione per Etro, Ren Jialun vestirà capi "Forever Pirates", uno dei temi più importanti della Collezione Uomo SS22 disegnata dal direttore creativo del menswear, Kean Etro. Il designer ha reinventato l'iconica stampa bandana e quella Paisley attraverso la sua visione artistica esplorando le connessioni tra la moda, l'arte e la cultura street. (ANSA).