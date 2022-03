Saint Laurent, Art Deco all'ombra della Torre Eiffel

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - La Tour Eiffel che illumina Parigi ha fatto da sfondo alla sfilata della nuova collezione per l'Autunno/Inverno 2022/23 di Saint Laurent, disegnata da Anthony Vaccarello. Sulle note di una musica solenne è andato in scena un omaggio all'Art Dèco, che occupa un posto speciale nell'universo della maison e che arriva in passerella sotto forma di lunghe eco-pellicce, cappotti dalle spalle imponenti (molto anni Ottanta) e lunghi abiti fascianti. Musa ispiratrice Nancy Cunard, l'attivista inglese, classe 1896, figlia di un baronetto, ma schierata a quei tempi contro il razzismo e il fascismo, guidata dalla sua mentalità indipendente e dall'estetica maschile.

La collezione. La semplicità delle silhouette si contrappone alla corposità dei tessuti, generando una collezione che rappresenta il sogno della moderna eleganza parigina.

All'interno dell'immaginazione febbrile, della devozione per tutta la vita all'arte e dell'universo privato custodito di Yves Saint Laurent, fondatore della maison, lo stile noto come Art Déco occupava un posto speciale. Una delle sue prime e più apprezzate acquisizioni per la sua collezione personale di oggetti, era una coppia di vasi Dunand, originariamente mostrati nel 1925 all'Exposition Internationale des Arts Décoratifs. Il modernismo degli interni progettati da Jean-Michel Frank per i clienti dell'avanguardia negli anni Trenta, influenzò profondamente il modo in cui il couturier decorò, pochi decenni dopo, la sua residenza parigina. Poche tracce di Art Déco, tuttavia, si trovano nelle collezioni dello stilista.

Lo slancio radicale dell'Art Déco permea invece la nuova collezione donna disegnata dall'attuale direttore creativo della maison, il belga Anthony Vaccarello. Il riferimento non è letterale, permeando lo spettacolo più nella sostanza e nel profilo generale che nelle citazioni dirette. (ANSA).